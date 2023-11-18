Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde üzerinde yer alan bazı mazgalların yapraklardan tıkandığı ve esnafın iş yerlerini su basması halinde suyu tahliye etmek için dalgıç pompalarını hazırladıkları görüldü.

Ulaşımda aksamalar yaşanırken taksi bekleyen vatandaşların trafik sıkışıklığı nedeniyle araç bulamadığı görüldü.

Öte yandan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, basın mensuplarının görüntü çektiğini fark edince yağmur altında dans etti.