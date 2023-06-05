Ankara'da Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöken Apartmanın Sakinleri Hasar Tespit Çalışması İstiyor

Ankara Mamak'ta sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken apartmanın sakinleri, hasar tespit çalışması yapılmasını bekliyor. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, apartman sakinleri müteahhit hatalarından şikayetçi olduklarını belirtti.

Ankara'da hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Mamak'ta istinat duvarı çöken apartmanın sakinleri, yetkililerden hasar tespit çalışması yapmasını bekliyor.

Mamak Ege Mahallesi, Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi'nde bulunan 31 numaralı 10 katlı apartmanın istinat duvarı, cumartesi günü etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, 8 metre olduğu belirtilen istinat duvarı iki apartman arasına yıkıldı.

Apartman sakinleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, inşaatı geçen yıl tamamlanan apartmana taşınmalarından kısa bir süre sonra istinat duvarında hasar meydana geldiğini, bunun üzerine müteahhitten önlem almasını istediklerini söyledi.

Müteahhidin durumu dikkate almadığı iddiasında bulunan apartman sakinleri, hasarlı duvarın iki gün önceki yağmurda tamamen yıkıldığını anlattı.

İstinat duvarının inşaat sırasında düzgün yapılmadığını ve müteahhit hatası nedeniyle yağmura dayanamadığını öne süren mahalle sakinleri, müteahhitten şikayetçi olacaklarını belirtti.

Apartman sakinleri, olaydan duydukları tedirginliklerini dile getirerek, belediye yetkililerinin sağanak sonrası hasar tespit çalışması yapmasını istedi.