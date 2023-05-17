Ankara'da rüzgarın savurduğu tabela 1 kişiyi yaraladı

ANKARA - Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu. 1 kişi yaralandı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hüseyin Gazi Mahallisin Özalp Caddesi üzerinde etkili olan rüzgarın savurduğu tabela bir kadının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın baygınlık geçirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.