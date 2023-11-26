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Ankara'da Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, park halindeki lüks bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi. Ayrıca, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde de rüzgarın neden olduğu olaylar yaşandı.