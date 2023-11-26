Ankara'da Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, park halindeki lüks bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi. Ayrıca, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde de rüzgarın neden olduğu olaylar yaşandı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kuvvetli rüzgarda devrilen ağaç, lüks bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi.
Akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.
Öte yandan Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar mahallesinde bir apartmanın çatısı uçtu, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi'nde bir apartmanın dış yalıtımı koptu. Her iki olayda da yaralanan olmadı. (DHA)