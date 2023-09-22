Ankara'da park halindeki ticari araçta yangın çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki ticari araçta çıkan yangın korkuttu.

Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde park halinde bulunan ticari aracın sahibi Şafak Atlı, sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binip marşa bastığını, birkaç kere denemesine rağmen aracın çalışmadığını, sonra bir anda aracın yandığını ifade etti.

Şafak Atlı aracın marş dinamosundan yanmış olabileceğini belirterek, "Sabah arabaya bindim ve çalıştırmaya çalıştım birkaç sefer marş almadı ve ben tekrar marşa bastım. Daha sonrasında araç bir anda yanmaya başladı. Etrafımda bulunan araçlardan yangın tüpü bulmaya çalıştım ama çok geciktim. Ben bulana kadar araç yandı. Allah'tan araç boştu. Ekmek teknem yandı" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Aracın boş olması ve etraftaki araçlara sıçramaması ise muhtemel bir yaralanma ve can kaybı yaşanmasının önüne geçti. - ANKARA