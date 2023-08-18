Ankara'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücü, park halindeki otomobilini çalıştırdığı esnada araç alev aldı.

Olay, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali T., park halindeki otomobilini çalıştırmak istediği esnada araçtan duman çıktığını fark etti. Ali T., çevredeki esnaftan yardım istediği esnada otomobili alev aldı. Vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine ilk müdahalede bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye erleri, otomobili kısa sürede söndürdü.

Olay anını anlatan otomobil sahibi Ali T., şu ifadeleri kullandı:

"Aracı park ettim bıraktım. İşlerim vardı onları hallettim. Dönecektim, çalıştırdım, klimayı açtım. 3-4 dakika sonra baktım önden duman çıktı. İstop ettim, tamircilere koştum ama alev aldı söndüremedik. Patlamalar meydana geldi, daha sonra yanmaya başladı. Frenler de yanınca kaydı geldi buraya." - ANKARA