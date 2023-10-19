Çankaya ilçesinde bir otobüs şoförü, trafikteki araçları durdurarak engelli bir vatandaşa yardım etti. Görüntüler yürekleri ısıttı.

Ankara'da Otobüs Şoförü Engelli Vatandaşa Yardım Etti

Ankara'da bir otobüs şoförü, trafikteki araçları durdurup engelli vatandaşa yardım etti.

Çankaya ilçesi Cebeci Dörtyol mevkiinde yaya geçidini kullanmak isteyen engelli bir vatandaşa sürücüler yol vermeyince yardıma otobüs şoförü koştu. Engelli vatandaşın karşıya geçmesi için otobüsü durdurup vatandaşa yardım eden otobüs şoförünün görüntüleri yürekleri ısıttı. - ANKARA