Ankara'da oto lastikçide çatı yangını

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir oto lastik dükkanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Balgat semti 1416 sokak üzerinde bulunan bir oto lastik dükkanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple işyerinin çatısı yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.