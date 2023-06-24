Ankara'da Ordu Tanıtım Günleri düzenlendi

Keçiören Belediyesi ve Anadolu Ordulular Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel ürünler sergilendi ve yarışmalar düzenlendi.

Başkentte, Keçiören Belediyesi ve Anadolu Ordulular Federasyonu işbirliğiyle "Ordu Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Kalaba Kent Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında, yarışmalar düzenlendi, yöresel ürünler sergilendi.

AA muhabirinin görüştüğü Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, etkinliğin 72 derneğin katılımıyla gerçekleştirildiğini, vatandaşların ilgisinin beklediklerinden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Yöresel lezzetlerden çeşitli ikramların yapıldığı etkinliklerde halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, fındık kırma gibi ödüllü yarışmalar da düzenlendi.

Yarışmaların ardından etkinlik konserlerle devam etti.