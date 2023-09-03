Ankara'da Öğle Saatlerinde Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Ankara'da öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yağış nedeniyle trafik aksadı ve cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı cadde ve meydanlarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve kazalar yaşandı. Vatandaşlar sağanağın durmasını beklerken, esnaf su basmaması için önlem aldı. İlçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.

Ankara'da öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerine doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Beşevler ve Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nın bulunduğu Adnan Saygun Caddesi gibi bazı cadde ve meydanlarda, biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle bazı yollarda kazalar yaşandı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Esnaf su basmaması için dükkanlarının önündeki suyu boşalttı.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.