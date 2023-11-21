Ankara'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Donarak Öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ölmüş halde bulundu. Vaşağın donarak telef olduğu değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Çatköy'de sabah saatlerinde bir vatandaş, baygın halde bir vaşak bulunca aç olduğunu ve üşüdüğünü düşünerek eve yiyecek almaya gitti.

Geri geldiğinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın hareket etmediğini gören vatandaş belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri vaşağın telef olduğunu tespit etti. Vaşağın donarak telef olduğu değerlendiriliyor. - ANKARA