Ankara'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 216/1 Sokak'ta yabancı uyrukluların kağıt ve kartonları depoladığı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadaki kağıt ve kartonların alev almasıyla çevreye yayılan yoğun duman, ilçede birçok noktadan görüldü.

Ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.