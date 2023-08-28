Ankara'da market alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 20: 00 sıralarında çıktı. Çankaya ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir hipermarkette önce ufak bir yangın çıktı. Yangının büyümesi ile alevler bütün marketi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için uğraş verdi. Saat 22: 00 sıralarında yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları için ekipler uğraş vermeye devam etti. Yangının işyerinin arkasında yakılan kartonlardan çıktığı iddia edildi. Olayda yaralanan olmazken olay yerinde tedbir maksatlı ambulans bekletildi ve güvenlik işyerinin önündeki yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Çevre binalardan birinde oturan Serkan Akça ise yangın ile ilgili, "Geldiğimiz zaman arkada ufak bir karton yangını olarak başlamıştı. Öncesinde küçük bir dumandı sadece. İtfaiye geldiği zaman arkaya dolandı önce. Birkaç kişi su istiyordu ama içerde olan var mıydı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.