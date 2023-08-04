Ankara'da Lavanta Bahçeleri Ziyarete Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan lavanta bahçeleri, Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında ziyarete açıldı. Bahçeler, doğal bir fotoğraf platosu olarak kullanılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) çalışmaları kapsamında kurulan lavanta bahçelerinin açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 2 bin 700 dönüm alanda hayata geçirilen projenin devam eden çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Çeşitli tarım faaliyetlerinin yapıldığı tarım kampüsüne kurulan lavanta bahçelerinin doğal bir fotoğraf platosu olarak kullanılması amacıyla ziyarete açıldığı kaydedilen açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ifadelerine de yer verildi.

Yavaş, "Çok yakında Başkent'e hediye edeceğimiz BAKAP'ın lavanta bahçelerini, yeni evlenecek çiftlerimiz ve ilgi duyan herkese ücretsiz fotoğraf çekimine açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavanta Bahçelerinin anıları ölümsüzleştirmek için hizmet vermeye başladığını sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu bir paylaşımla duyuran Yavaş, "Ankara'da Lavanta Bahçelerinin tam da mevsimi. Çok yakında Başkente hediye edeceğimiz BAKAP'ın lavanta bahçelerini, yeni evlenecek çiftlerimiz ve ilgi duyan herkese ücretsiz fotoğraf çekimine açıyoruz. Güzel anları ölümsüzleştirmek için tüm hemşehrilerimizi Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ne bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.