Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

AFAD, Ankara'da beklenen kuvvetli yağış sebebiyle başkentlileri uyardı. Sel, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği mesaj ile başkentlileri Ankara'da beklenen kuvvetli yağış sebebiyle uyardı.

AFAD'ın mesajında, "Meteorolojiye göre bugün Ankara'da çok kuvvetli sağanak beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.