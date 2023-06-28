Ankara'da Kurban Bayramı'nda Parklar ve Rekreasyon Alanları Tercih Ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki parklar ve rekreasyon alanları, Kurban Bayramı'nda Başkentliler'in uğrak noktası olmaya devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinde de ABB'ye ait rekreasyon alanlarında ailece vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki parkları ve rekreasyon alanları, Kurban Bayramı'nda Başkentliler'in uğrak noktası olmaya devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinde de ABB'ye ait rekreasyon alanlarında ailece vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkları havanın ısınmasıyla dolup taşarken, Kurban Bayramı'nda da Başkentlilerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih eden 7'den 70'e Başkentliler, ABB'ye ait yeşil alanlarda aileleriyle birlikte eğlenerek ve dinlenerek tatilin tadını çıkarıyor.

VATANDAŞLAR TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARIYOR

Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, mangal yakarak piknik yapma imkanı da buluyor.

Yeşilin her tonunun hakim olduğu 30 Ağustos Zafer Parkı, Altınpark, Mogan Parkı ve Çubuk-1 Rekreasyon Alanlarına akın eden Başkentliler, bayram tatilinde de doğa ile iç içe olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

-Fatih Terzi: "Pursaklar'da yaşıyorum Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nı geçen yıl arkadaşlarımdan öğrendim bu çevrede gelinebilecek en iyi alanlardan bir tanesi gayet güzel olmuş."

-Miraç Eyüpoğlu: "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim çok beğendim eskiden Ankara'da park sayısında sıkıntı vardı şimdi azalmaya başladı."

-Arda Güngör: "İnsanların sakince mangal yapabileceği ve dolaşabileceği bir yer Çubuk-1 Barajını çok beğendim."

-Murat Bağcı: "Çubuk-1 Barajı harika bir yer cennet gibi olmuş doğa güzel, hizmet güzel yerler de çok temiz hafta sonunu değerlendirmek için güzel bir yer."

-Gökhan Torbalı: "Çubuk-1 Barajı'nın önceki halini de biliyorum şu anki ortamı muazzam vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da Kurban Bayramı'nı kutluyoruz"

-Ceren Aslı Çamlıca: "Çubuk-1 Barajı'na daha önce de gelmiştim çok rahat ve ferah bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

-Sinem Karadeniz: "Her hafta sonu ailemizle birlikte 30 Ağustos Zafer Parkı'na geliyoruz burada çok eğleniyoruz çok güzel olmuş."