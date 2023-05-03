Ankara'da köpekleri öldüren kişiye hapis cezası

ANKARA'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile öldüren Hanifi Karataş, 'evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde oturan Hanifi Karataş, 22 Mart 2022 tarihinde tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü. Gözaltına alınan Karataş, savcılık sorgusunun ardından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yargılama aşamasında tahliye edilen sanık, bugün görülen karar duruşmasında avukatı ile birlikte hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın 'ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Karataş, köpeklerin kendisine saldırması üzerine böyle bir eylemde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti sanık Karataş'a, 'ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 1,5 yıl hapis cezası vererek, takdiri indirim uygulamadı.