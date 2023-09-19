Ankara'da Kız İstemeye Tırla Giden Damat Adayı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin kız istemeye tırla gittiği anlar kameraya yansıdı. Damat adayı İbrahim Başal, Ahi Evran Mahallesi'nde yaşayan Esra Kibar'ı ailesinden istemek için tırla geldi. Tırı süsleyen erkek tarafı meşaleler yaktı ve kornalar eşliğinde kız evinin önüne geldi. O anlar ise kız tarafının cep telefonu kamerasına yansıdı.