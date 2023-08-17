Ankara'da Yeni Çimşit Köyü'nde kırsal alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde alev alan kuru ot ve çalılar söndürüldü.

Ankara'da kırsal alanda korkutan yangın

ANKARA - Ankara'da kırsal alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde alev alan kuru ot ve çalılar söndürüldü.

Ankara'da Yeni Çimşit Köyü'nde kırsal alanda kuru otlar alev aldı. Sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.