Ankara'da Kamyonun Dorsesi Üst Geçide Çarptı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı. Olayda ufak çaplı hasar meydana geldi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Bayram Bulvarı'nda seyir halindeki 06 BS 3950 plakalı kamyonun dorsesinde yüklü demirlerin çarptığı üst geçitte ufak çaplı hasar oluştu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yola dökülen demirlerin kazaya sebebiyet vermemesi için trafik akışı kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Yaşam