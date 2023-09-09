Ankara'da Kamyonet Devrildi, 2 Kişi Kurtarıldı

Ankara'da seyir halindeyken devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İstanbul yolu istikametinde bir kamyonet alt geçitten geçtiği sırada devrildi. Kazada devrilen kamyonette bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonet bir süre trafik yoğunluğuna sebep oldu. - ANKARA