Ankara'da inşaat halindeki sitede yangın çıktı

Ankara'da inşaat halindeki sitede yangın

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat halindeki sitede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki sitede yapımı devam eden 8 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Isı yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla yangın, kısa sürede büyüdü. Binadan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.