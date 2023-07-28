Ankara'da Huzurevindeki Yaşlılara Aşure Dağıtılıyor

Ankara'da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Necmiye Denktaş, her sene yaptığı aşureleri huzurevinde kalanlara dağıtıyor.

4 yıldır Çankaya ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Necmiye Denktaş (69), aşure geleneğini sürdürerek, her sene aşure hazırlayıp, huzurevinde dağıtıyor. Bir zamanlar giyim alanında tasarımcı olarak çalışan Denktaş, emekliliğinin tadını çıkarıyor. Odası huzurevi idaresi tarafından mesleki bilgi birikimine göre düzenlenen Denktaş, huzurevindeki el sanatları kursuna katılıyor. Mutfakta da vakit geçirmeyi seven Denktaş, hazırladığı lezzetlerle ikramlarda bulunuyor.

Her sene aşure yapmaktan ve dağıtmaktan zevk aldığını söyleyen Necmiye Denktaş, yemek yapmasını da çok sevdiğini belirterek, "Bu gelenek zaten yüzyıllardır var. Hem manevi hem de gelenek yönüyle. Bunu da bildiğimiz için inançlarımız dolayısıyla ben bunu hayatım boyunca hiç aksatmadan yaptım. Burada da aksatmadım ve devam ettiriyorum. Ölülerimizin yıl dönümlerinde de burada yapıyorum. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz" dedi.

Aşureden yiyen Gülaş Alkaş, kendi yaptığı aşurenin tadı gibi olduğunu ifade ederek, "Çok beğendim. Arkadaşımız her zaman bize yardımcı oluyor. Ondan her zaman memnunuz. Küçüklüğümden beri yediğim geleneksel bir tatlı. Tatlıların içerisinde birinci. Necmiye hanımınki güzel olmuş, ben de güzel yapardım zamanında" diye konuştu. - ANKARA