Ankara'da havuz ve aquaparklarda bayram yoğunluğu
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Ankara'da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte havaların da ısınmasıyla havuz ve aquaparklarda yoğunluk yaşanıyor. Giriş ücretleri yetişkinler için 200-350 TL, çocuklar için 125-150 TL arasında değişiyor. Bir kişinin günlük havuz eğlencesi ise yaklaşık 500 TL'yi buluyor. Fiyatların tatil bölgelerine göre uygun olduğu belirtiliyor.
ANKARA'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde havaların da ısınması ile birlikte havuz ve aquaparklarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Sıcaktan bunalan vatandaşların akın ettiği havuz ve aquaparklara giriş yetişkinler için 200 ile 350 TL arasında değişirken, 12 yaş altı çocuklar için ise 125-150 TL arasında ücret ödeniyor.
Ankara'da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte havaların da ısınmasının ardından havuz ve aquaparklar hizmet vermeye başladı. Hava sıcaklığının 30 dereceye dayandığı kentte hafta başından itibaren vatandaşlar kentin dört bir yanında hem belediye ve çeşitli kurumların halka açık havuzları, hem de oteller ve diğer özel işletmelere ait havuz ve aquaparklara akın etti. Sahil bölgelerine tatile gitmeyen vatandaşlar, havuzlar ve aquaparklarda serinledi.Kentte renkli görüntülerin oluştuğu havuz ve aquaparklara giriş yetişkinler için 200 TL'den başlayarak 350 TL'ye kadar çıkarken, 12 yaş altı çocuklar içinse 125- 150 TL arasında değişiyor. Yeme- içme giderleri ile birlikte Ankara'da bir kişinin günlük havuz eğlencesi yaklaşık 500 TL'yi geçiyor.Kentte faaliyet gösteren aquaparkın müdürü Burak Çelik, tatil bölgelerine gidemeyenler için kentte alternatif oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Ankaralılar ve çevre illerden gelen misafirlerimiz günübirlik sanki Didim, Bodrum'a gitmiş gibi evlerine mutlu bir şekilde dönüyorlar. Bayram tatilinin ilk 3 gününde 6 bin kişiyi ağırladık, ilgi oldukça fazla. Fiyatları bu sene oldukça makul tuttuk. Giriş ücretlerimiz kişi başı hafta içi 200, hafta sonu 250 TL. 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş ise yüzde 50 indirimli. Dört kişilik bir aile burada yemesi içmesi de dahil olmak üzere 700-800 TL bandında vakit geçirebiliyor" dedi.'FİYATLAR TATİL BÖLGELERİNE GÖRE UYGUN'Onur Baydar, çocukları ile aquaparka geldiğini söyleyerek, "Ankara'da deniz olmadığı için havuzları tercih ediyoruz. Çocuklarım da burayı çok seviyorlar. Bayram tatilinin ilk günlerini Ankara'da geçirmeyi tercih ettik. Fiyatlar da tatil bölgelerine göre daha uyguna geliyor" diye konuştu.Erdinç Özen ise "Çocuklarımla birlikte burada bir gün geçirmek 700-800 TL bir fiyata mal oluyor. Bugün tatil bölgelerindeki günlük fiyatları düşündüğünüzde oldukça uygun bir rakam" ifadelerini kullandı.
Berkcan Ülger, 2 kişi 700-800 TL fiyatlarda günlük tatillerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an Antalya'da bir hafta konaklamak istesek 30 bin TL para istiyorlar. Burası bizim bütçemiz için daha uygun olduğu için tatilimizi Ankara'da geçirmek istedik" dedi.