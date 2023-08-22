Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçide düştü

Ankara hafriyat kamyonu alt geçide düştü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kamyon alt geçide düştü.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cinnah Caddesinde bulunan Kuğulu alt geçidine kamyon düştü. İddiaya göre kamyonun, alt geçide girmeden yol ayrımından devam ettiği ancak daha sonra direksiyon kontrolünü kaybedince alt geçide düştüğü öğrenildi. Ticari bir aracın geçişi esnasında alt geçide düşen kamyonet ter döndü. Kazanın ardından alt geçit trafiğe kapatıldı.