Ankara'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Solfasol Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin gecekonduyu sarmasıyla büyük panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken, yangının ardından gecekondu kullanılmaz hale geldi. - ANKARA