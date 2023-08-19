Ankara'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Yaşam Haberleri
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Solfasol Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Solfasol Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin gecekonduyu sarmasıyla büyük panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken, yangının ardından gecekondu kullanılmaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam