Ankara'da gece saatlerinde yangın paniği

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Onur Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. - ANKARA