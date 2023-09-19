Ankara'da fabrika yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında muhasebe müdürü ve bir işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında muhasebe müdürü olarak çalışan M.Ç. ile S.A. adlı işçi hayatını kaybetti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA