Ankara'da evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Melisa Baykan, evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen Baykan, Ankara Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.