Ankara'da evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Melisa Baykan, evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen Baykan, Ankara Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Karapürçek Mahallesi'nde Melisa Baykan, evinin penceresinden düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Baykan'a müdahalede bulundu.
Ağır yaralı olarak Ankara Hastanesi'ne sevk edilen Baykan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Yaşam