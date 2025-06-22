Ankara'da Engelli Hayvanlar İçin Farkındalık Defilesi Düzenlendi

Ankara'da Engelli Hayvanlar İçin Farkındalık Defilesi Düzenlendi
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Ankara'da engelli hayvanlara dikkat çekmek amacıyla yapılan defilede, hayvanlar mankenler eşliğinde podyumda yürüdü. Etkinlikle, sahipsiz hayvanlara destek ve farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

ANKARA'da engelli hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi.

Ankara'da, engelli hayvanlara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturulmak için özel bir defile düzenlendi. 'Gerçek zarafet merhametle başlar' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, engelli hayvanlar mankenler eşliğinde podyumda yürüdü. Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli'nin girişimi ve hayvanseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, engelli hayvanlar için farkındalık yaratmak ve sahipsiz hayvanlara destek olmak amaçlanıyor. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Denli, "Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğimizde amacımız farkındalık yaratmak. Özellikle sahipsiz canların bizimle aynı hayatı paylaştıkları süreç içerisinde onlarla yaşamın aslında savunulduğundan daha kolay olduğunu göstermek için yapıyoruz" dedi.

Organizasyonun sponsorlar ve bağışçıların desteğiyle düzenlendiğini söyleyen Denli, "Herkes birlik beraberlik içerisinde bu canlar için mücadele veriyor, farkındalık yaratmaya çalışıyor. Hayvan sayısını minimal tutmaya çalışıyoruz. Çünkü onların stres olmaması ya da problem yaşamamaları için her şey çok kontrollü ayarlanıyor. Sahipsiz canlara yardım etmek isteyen hayvanseverlerle sahipsiz hayvanları buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Defileye katılan ve defilenin sunuculuğunu üstlenen Ece Prim, "Elimden geldiği kadar bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasını istiyorum. İnsan olmanın ilk kuralı bence merhametli olmak zaten. İki tane sokak kedisi sahiplendim. İkisi de gözlerinden rahatsız, onları elimden geldiğince tedavi ettim. İnsanların da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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