Ankara'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da bir elektrik trafosunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yer alan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

"Ortalığı duman kapladı"

Olayın tanıklarından Barış Gürcan, "Sesler duyduk. İlk başta çalışma var zannettik. Sonra kokular ve duman gelmeye başladı. Ortalığı duman kapladı. Ardından da polis ve itfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Orta çapta bir yangındı. Ölü ve yaralı yok" dedi. - ANKARA