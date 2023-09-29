Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilbayır Mahallesi 1856. Sokak'taki binanın giriş katında sabah saatlerinde meydana gelen patlama, çevredeki bir başka binanın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde patlamayla birlikte binadaki eşyaların sokağa savrulduğu anlar yer alıyor.

"Deprem oluyor zannettim"

Yan binanın sakinlerinden Necmettin Kalaycı, sabah yüzünü yıkadığı sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu söyledi.

Kalaycı, "Elimi yüzümü yıkıyordum, patlama sesi duydum ve bir anda kapılar düştü. Deprem oluyor zannettim. Yangın çıktı, her taraf kırıldı, döküldü. Pencere kırık, balkonum kırık. Çok zor durumdayız. Yardım bekliyoruz." dedi.

Patlama nasıl yaşandı?

Doğal gazdan kaynaklanan patlamada binanın giriş katında oturan 68 yaşındaki Fatıma Köse hayatını kaybetmiş, park halindeki bazı araçlar, çevredeki bazı bina ve dükkanlar hasar görmüştü.

Patlama nedeniyle hasar gören dairelerde yaşayanlar tahliye edilmiş, olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilmişti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Köse'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.