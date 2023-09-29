Ankara'da doğal gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, olayın ardından açıklama yaparak tüm zarar görenlere yardım edeceklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki doğal gaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz olay bölgesinde hasar tespit çalışmaları yapmakta olup patlama nedeniyle zarar gören tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamada bir kişi hayatını kaybetti. ABB, patlamaya ilişkin X (Twitter) hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki doğalgaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz olay bölgesinde hasar tespit çalışmaları yapmakta olup patlama nedeniyle zarar gören tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız."