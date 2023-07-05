Ankara'da depremzede esnafa destek için düzenlenen Hatay dayanışma günleri başladı

ANKARA - Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği'nin depremzede esnafa destek olması için düzenlediği Hatay dayanışma günleri Başkent Millet Bahçesinde başladı.

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği, Hataylı depremzede esnafa maddi destek olması amacıyla Başkent Millet Bahçesinde Hatay dayanışma günleri organize etti. Hatay'dan gelen esnafın yöresel ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu dayanışma günlerinde alışveriş stantları kuruldu. Stantlarda, künefe, kebap, şırdan gibi Hatay'ın tescilli yöresel yemekleri en çok ilgi gören ürünler oldu. Dayanışma gününün ilk gününde düzenlenen 1 tepsi künefenin içerisinde altın bulabilme yarışı ise renkli görüntülere sahne oldu. Depremzede esnafa yardımcı olabilmek için dayanışma günlerine gelen vatandaşlar ise stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Hatay dayanışma günlerinde kadayıf standı açan esnaf Halil İbrahim Uçar, 11 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ayakta kalabilmeyi başarabildikleri için Allah'a şükrettiklerini söyledi. Uçar, depremin ardından toparlanmaya çalıştıklarını belirterek, "Dostlarımızdan ve sevdiklerimizden kaybettiğimiz çok insan var. Biz hayatta kaldığımız için faaliyetlerimize devam edebiliyoruz. Şu an da yeniden toparlanıyor memleketimiz. Ama bu felaketin içerisinde en fazla zarar gören il Hatay" ifadelerini kullandı.

Alanda stant açan künefe ustası Mehmet Cuma Sürmeli ise depremde her şeylerinin kaybettiklerine dikkati çekerek, "Evimiz, dükkanımız, her şeyimiz yıkıldı. Yavaş yavaş kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun psikolojik bir durumu da var. Bunu da yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Dayanışma günlerinin birinci gününe özel düzenlenen bir tepsi künefe içerisinde çeyrek altın bulabilme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Bir tepsi künefenin içerisindeki altını bulabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine giren 5 yarışmacı arasından kazanan isim Hüseyin Kılıç oldu. Kılıç, künefeyi yediği sırada altını bulabildiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Künefeyi yerken altın bulmakta iyi bir şeydi. Künefe harikaydı ve yapanların eline sağlık. Biz Antakyalıların hepsi künefe yapmayı bilir. Kendi evlerimizde de künefe ikram ederiz tatlı olarak. Künefe deyince akla Antakya gelir. Altın hatıra olarak kalacak bende bozdurmayacağım" açıklamalarında bulundu.

Hatay dayanışma günleri, 9 Temmuz akşamı saat 22.00'ye kadar devam edecek.