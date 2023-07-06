Ankara'da Çocuklar Süs Havuzunda Serinledi

ANKARA'da, sıcak havadan bunalan çocuklar, süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Başkent'te hava sıcaklığı, 33 dereceye yükseldi. Vatandaşlar serinlemek için parklara gitti. Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi'nde bulunan süs havuzunda yüzen çocuklar görüldü. Burada yüzen Ali (8) ve Muhammet Deligöz (8) kuzenler, iç çamaşırları ile yüzerken kameraya yansıdı. Ali Deligöz, "Hava çok sıcak, serinlemek için süs havuzuna giriyorum. Ailem suya girmeme kızıyor ama ben habersiz giriyorum" dedi. Muhammet Deligöz de su derinliğinin fazla olmadığını belirterek, "Bu havuza girilmezse olmaz çünkü buz gibi. Ben her sene giriyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu. Bir süre yüzen çocuklar, kıyafetlerini giyip havuzun kenarında dondurma yedi.