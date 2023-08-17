Ankara'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda evde büyük çapta hasar oluştu. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde dumandan etkilenen 4 çocuk tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Satıkadın Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı.
Ev sahibi ve arkadaşları yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Dah sonra ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.
Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde dumandan etkilenen 4 çocuk, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Kahramankazan Devlet Hastanesine götürüldü.