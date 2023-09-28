Ankara'da bir talaş fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir talaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir talaş fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ankara'da akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir talaş fabrikasında çıktı. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yağmur yağması sonucu yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.