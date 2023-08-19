Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 12 katlı inşaatın en üst katında çıkan yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da bir inşaatta yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

İddiaya göre, Yenimahalle ilçesinde 12 katlı inşaatın en üst katında bulunan kalıplar ve yalıtım için kullanılan straforların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler şehrin birçok yerinden görülürken, çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA