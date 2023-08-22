Ankara'da bir evde balkondaki buzdolabı patladı, daire alevler içinde kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir evde balkondaki buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde balkondaki buzdolabının patlaması sonucu daireyi alevler sardı.

Olay, Emek Mahallesi Bişkek Caddesi'nde yer alan Ceylin apartmanında meydana geldi. İddialara göre dairenin balkonunda duran buzdolabı patladı. Patlamanın ardından balkonda çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. - ANKARA