Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Etimesgut'un Elvankent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
Ankara'da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Etimesgut'un Elvankent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam