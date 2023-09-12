Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Etimesgut'un Elvankent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA