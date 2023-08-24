Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı'nın Yüzde 70'i Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde yürüttüğü yeşil alan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana kurulan Batıkent Rekreasyon Alanı'nın yüzde 70'i tamamlandı.

Çubuk 1 Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Hacıkadın Kent Ormanı ve Lavanta Parkı gibi birçok önemli projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'ne kazandırılacak 'Batıkent Rekreasyon Alanı'nın çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yüzde 70'i tamamlanan ve yakında açılması için çalışmaların sürdüğü proje ile Başkentlilere doğal bir yaşam alanı sunulacak.

7 BİN 100 AĞAÇ VE 300 BİN BİTKİ TOPRAKLA BULUŞUYOR

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bölgeye nefes aldıracak dev projenin yüzde 70'ini tamamladı. Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alanda Ankara'nın doğal bitki örtüsü ile iklim şartlarına uyumlu 7 bin 100 ağaç ve 300 bin bitki toprakla buluşturulacak. 3 bin 676 metrekarelik hiçbir kimyasal kullanılmadan bitkiler ve mikro-organizmalar yoluyla kendi kendini temizleyen biyolojik gölet ile birlikte parkta, 17 kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisiklet parkuru da yer alacak.

EKOLOJİK AYAK İZİNİ AZALTACAK

Tasarımında doğal malzemelerin kullanıldığı parkın yüzde 80'i yeşil alanlardan oluşacak. 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayır alanının bulunacağı parkın toplam 180 bin metrekaresi ise ağaçlandırılarak Başkent'e kazandırılacak. Uzmanlarca yapılan modellemeler, iklim pozitif temalı park projesinin 3 yıl içinde ekolojik ayak izini azaltacağını gösteriyor.

SOSYAL DONATI ALANLARINDAN SPOR TESİSLERİNE KADAR BİRÇOK ALAN YER ALACAK

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan rekreasyon alanında; gençlik merkezi, kadınlar lokali, sergi salonu, çay bahçesi, kafeterya, mescit, çok amaçlı salon, otopark ve büfeler yer alırken vatandaşların gönüllerince spor yapabileceği alanlar da unutulmadı. Rekreasyon alanı içerisinde; iki adet kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel futbol sahası bulunacak.