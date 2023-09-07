Ankara'da Başıboş Sokak Köpekleri Küçük Çocuğu Tehdit Etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın ve çocuğu, başıboş sokak köpekleri tarafından etrafı sarıldı. Vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı.

Ankara'da başıboş sokak köpekleri, küçük çocuğu olan bir kadının etrafını çevirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay semtinde meydana geldi. Başıboş sokak köpekleri, anne ve çocuğun birden etrafını sardı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzere, kadın ve çocuğunun etrafındaki başıboş sokak köpekleri vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından kadın ve çocuğu yoluna devam etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA