Ankara'da Ayı Çöpleri Karıştırdı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı, çöp kutularını karıştırırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çöpleri karıştıran ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Milli Park'ta yaşayan ayılar da bu hayvanlar arasında önemli bir yer tutuyor. Milli Park'ı gezen vatandaşlar sık sık ayılarla karşılaşıyor. Aç kalan bir ayı, Milli Park'taki çöp kutularını karıştırırken bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA