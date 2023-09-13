Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, çeşitli programlarla kutlanacak. Otomobilsiz kent gününden bisiklet sürüş eğitimine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Her yıl tüm dünyada 16-22 Eylül günleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı çeşitli etkinliklerle Başkent'te de kutlanacak. Otomobilsiz kent gününden şehrini keşfet etkinliklerine, bisiklet sürüş eğitiminden parklarda hareketlilik etkinliğine, 7'den 70'e herkese yönelik programlar, 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

"Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla "Avrupa Hareketlilik Haftası" na özel olarak hazırlanan çeşitli etkinliklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası programları kapsamında düzenlenen etkinlikler; 16 Eylül Cumartesi günü EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ın tanıtım videosu ile başlayacak.

TÜM GÜN OTOMOBİLSİZ KENT GÜNÜ ETKİNLİĞİ

17 Eylül Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılacak ve "Otomobilsiz Kent Günü Etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

"Otomobilsiz Kent Günü Etkinlikleri" kapsamında; elektrikli bisiklet paylaşım sistemi tanıtımı yapılacak ve kurulan bisiklet tamir istasyonunda bakım eğitimleri verilecek. Ayrıca cadde üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlıkları da çeşitli stantlar açacak.

Kent Orkestrası'nın da çocuklara yönelik müzik yayınından, Hacivat-Karagöz orta oyunu ve DJ performansına kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

DOLU DOLU BİR HAFTA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve hafta boyunca dolu dolu geçecek diğer etkinlikler ise şöyle:

- 18 Eylül 2023 Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Başkentli miniklerle Macunköy'de "Toplu Taşımayı Keşfet Etkinliği" adıyla Metro Kontrol Merkezi gezisi düzenlenecek.

-19 Eylül Salı günü 10.00-12.00 saatleri arasında yetişkinlere yönelik "Şehrini Keşfet Etkinliği" kapsamında Ulus Kent Meydanı, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi gezisi gerçekleştirilecek.

-20 Eylül Çarşamba 09.00-12.00 saatleri arasında Dikmen Vadisi'nde "Ankara Parklarında Hareketlilik Etkinliği" kapsamında yoga ve zumba etkinliği yapılacak.

-21 Eylül Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Point Hotel'de "Ankara'da Hareketlilik" çalıştayı düzenlenecek.

-22 Eylül Cuma günü ise 14.00-16.00 saatleri arasında Batıkent Çakırlar Mahallesi'ndeki Bisiklet Kampüsü'nde ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Bisiklet Sürüş Eğitimi" ile haftanın kapanışı yapılacak.