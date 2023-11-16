Ankara'da atıl durumdaki alan park haline getirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle'de atıl durumda olan 30 bin metrekarelik alanı park haline getirerek kullanıma açtı. Parkta spor alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları ve açık otopark bulunuyor.

Ankara'yı yeşilin başkenti yapmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle'de yıllardır atıl durumda olan 30 bin metrekarelik alanı vatandaşların talebi doğrultusunda park haline getirerek kullanıma açtı. Parkta; çeşitli spor alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, açık otopark kullanımları yer alıyor.

Başkentlilere daha sağlıklı ve keyifli yaşam alanları sunmak adına birçok projeyi program dahilinde hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'teki yeşil alan ve sosyal tesislerin sayısını artırmaya devam ediyor.

Yenimahalle Devlet Hastanesi yakınında bulunan ve yıllardır atıl bir durumda bekleyen 30 bin metrekarelik alan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda park haline getirilerek kullanıma açıldı.

SPOR SAHALARINDAN BİSİKLET YOLLARINA PEK ÇOK DONATI BULUNUYOR

Ekipler, Yenibatı Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda yıllardır atıl vaziyette duran 30 bin metrekarelik alanı, spor sahalarından bisiklet yollarına pek çok donatının bulunduğu bir park haline getirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı teknik personelinin projesini çizdiği park, kısa sürede Yenimahalle'ye kazandırıldı.

Mahalle sakinlerine, aileleriyle birlikte güzel zaman geçirme imkanı sağlamak amacıyla planlanan Yenibatı Parkı'nda; futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi çeşitli spor sahalarının yanı sıra çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, koşu alanları, oturma üniteleri ve açık otopark da bulunuyor.

Parkta vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sakine Baykara: "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Böyle bir parka ihtiyacımız vardı. Hep uzaklara gidiyorduk. Sonunda artık parkımız var, artık çok mutluyuz."

-Gülay Kılınç: "Çocukluğumdan beri bu parkı bekliyorduk. Çok güzel oldu. O yüzden çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Bayrak: "Buradan Mansur Başkan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her taraf cennet gibi oldu. Hastanenin her tarafı yemyeşil oldu, belediyecilik böyle olur. Çok teşekkür ederiz."

-Fevzi Ersin: "Çocukların eğlenebileceği, büyüklerin çay içebileceği bir yer olmuş. Yakınlarda böyle bir park yoktu. Artık çocuklarımızı buraya getiriyoruz. Zaten ilk torunum gördü geldi söyledi, biz de geldik. Yapanların emeğine sağlık."