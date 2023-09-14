Ankara'da Atıl Arazi Dev Tarım Kampüsüne Dönüştürüldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı ilçesindeki 3,5 milyon metrekarelik atıl arazi, Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na dönüştürüldü. Kampüs, 16 Eylül'de açılacak ve halka ücretsiz hizmet verecek.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki 3,5 milyon metrekarelik atıl arazi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dev Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na dönüştürüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Eylül'de açılacak kampüste 400 kişilik istihdamla halka ücretsiz hizmet verileceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 3,5 milyon metrekarelik alanda Başkent Ankara Kalkınma Projesi kapsamında Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı kurdu. 16 Eylül'de açılacak Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda, 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 biyolojik gölet ile bisiklet yolları, yürüyüş yolları, spor alanları yer aldı. Ayrıca 55 bin metrekarelik lavanta bahçesi, 200 dekar saman balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır üretim alanı, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 40 dekar çörekotu üretim alanı, 40 dekar sebze üretim alanı, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı hizmet verecek.

'ÇİFTÇİLER EĞİTİM ALACAK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonu açılacak Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, Ankaralı çiftçilerin burada gelip eğitim alabileceklerini söyleyerek, "5 dönüm alanda; Ankara'ya özgü ürünlerden, aspir, kimyon ve soğan üretimi, yine bu alanda 35 tür ata tohumu üretimi, 15 dönüm alanda burçak üretimi, 30 metrekare alanda dikey topraksız tarım yapılacak. Buraya gelenler topraksız tarımı örnek olarak gösterip, büyük sitelere kendi topraksız tarımını yapmak isteyenlere ders verebilecek. Çünkü, oradan elde edilen üretim, normal üretimden daha fazla" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'

Söz konusu alanda bulunacak yapılar ve gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında da bilgi veren Yavaş, "45 bin metrekarelik alana bir piknik alanı kuruldu. 18 bin metrekarelik çadır kamp alanı var. 28 araçlık karavan park kuruldu. Alanda 30 adet de glamping bulunuyor. 39 kilometrelik yürüyüş ve 19 kilometrelik bisiklet yolu var. Tenis, voleybol, plaj voleybolu, basketbol ve futbol olmak üzere toplamda 12 adet spor sahası ile yoga meditasyon alanları ile zen bahçesi de mevcut. Aromatik bitkiler bahçesi, doğa çocuk oyun alanı, mini hayvanat bahçesi, lavanta bahçeleri, ekolojik gölleri, festival alanı, kafeteryalar, çocuk eğitim serası, arıhane, idari binalar ve tuvaletler var. Konferans salonu, tarım kütüphanesi bulunuyor. Konaklama tesisi, gözetleme kulesi, yoga ve meditasyon alanı, at çiftliği, spor merkezi, tarım akademisi, piknik alanları var. Keçi üretim, kompost, kurutma, depolama tesisleri var. Bu, tarım ve rekreasyon alanı olarak Türkiye'nin en büyüğü olacak" dedi.

'400 KİŞİLİK İSTİHDAMLA HİZMET VERECEĞİZ'

Başkan Yavaş, kampüs ile Ankara'ya çağdaş, kimlikli, nitelikli ve sahiplenilmiş kamusal karma kullanım alanları kazandırmak, doğal kaynakları, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirmek, yöre insanına katma değer sağlamak, bölgesel kimliği yansıtacak marka ürünlerin turistik açıdan değerlendirilmesine olanak sunmak, kısa vadede bölge ve il, uzun vadede yurt dışına arz olunacak bilimsel ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Başkan Yavaş, her hafta on binlerce vatandaşı ağırlayacak kampüste 400 kişilik istihdamla halka hizmet verileceğini kaydetti. Başkan Yavaş, kampüse verilecek ismin ise anketle belirleneceğini söyledi.

Yavaş, yerel seçime ilişkin soru üzerine, Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen bulunduğunu söyleyerek, "Ben seçimde hepsinin oyuna talibim. Seçildikten sonra herkese eşit şekilde hizmet edebilmek için çalışacağım. Daha önceki seçime vaatlerimizle girmiştik. Şimdi ise icraatlarımızla oy isteyeceğiz. Herkesin oyuna talibim" dedi.