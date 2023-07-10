Ankara'da Atık Suyun Dereyi Siyaha Boyaması Tarımı Olumsuz Etkiliyor

Başkentte bir sitenin atık suyunun karıştığı Karacakaya Mahallesi'ndeki derenin rengi siyaha dönüştü, suyun ulaştığı tarlalar ekilemedi.

Yenimahalle'de bulunan Karacakaya Mahallesi'nde bir sitenin atık suyunun dere yatağına akıtılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalledeki meyve bahçeleri ve tarlalarda oluşan kanalizasyon suyu birikintilerinden ve atık suyun rengini siyaha çevirdiği dereden yayılan kötü kokudan rahatsızlık duyan mahalleli, sorunun giderilmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Elmadağlı, AA'ya yaptığı açıklamada, bahçesine ulaşan atık su nedeniyle ekim yapamadığını söyledi.

"Arıtıldığı" söylenerek bırakılan sular sebebiyle bahçeye girip meyveleri toplayamadıklarını anlatan Elmadağlı, "Rezil olan bölümümüz beş dönüm. Beş dönümde 70-80 meyve ağacımız var. Burası hastalık yeri gibi bir şey oldu, sivrisinek sayısı arttı. Atık suyun yayılması nedeniyle burada her türlü mikrop var. Toprağın rengi değişti, siyahlaşmaya başladı." diye konuştu.

Elmadağlı, atık suyun ulaştığı bölgede yere düşen meyveyi yiyen yakınının rahatsızlandığını anlatarak, yetkililerden sorunun çözülmesini beklediklerini bildirdi.

"Kötü koku nedeniyle dışarı çıkamıyorlar"

Mahalle muhtarı Hikmet Öztürk de sitenin atık suyu için arıtma sistemi kurulduğunu ancak sistemin sağlıklı çalışmadığını dile getirdi.

Öztürk, kirli suyun hastalıklara yol açabileceğine değinerek önlem alınmasını istedi.

Mahalle sakini Mehmet Türksoyu da daha önce köy olan ve mahalle statüsüne alınan Karacakaya'da altyapının yetersiz kaldığını söyledi.

Vatandaşların atık su kokusu nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadığını belirten Türksoyu, "Ankara Çayı buradan daha iyi kokuyordur. Burası sivrisinek yuvası haline geldi." diye konuştu.

Site ve villalardaki atık suyun tamamının tarlalara akıtıldığını anlatan Türksoyu, siteye çalışır durumda bir arıtma sistemi kurulmasını ya da bu giderin kanalizasyona bağlanmasını istediklerini dile getirdi.

Sitenin yöneticisi Hakkı Tükenmez ise kendi sitelerinin yanı sıra çevrelerindeki hobi bahçelerinin atık suyunun da dereye aktığını ve altyapı sorunu yaşandığını söyledi.

Tükenmez, "Atık su sadece insanların değil hayvanların sağlını da tehlikeye atıyor." dedi.