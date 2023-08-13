Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Ankara'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, 36 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle öğle saatlerinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Dışarıda bulunanlar ise park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçiriyor.

Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı kentte, özellikle sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih etti.

Dışarıda bulunanlar bunaltıcı sıcaktan ve güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirdi.