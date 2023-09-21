Ankara'da Altındağ'da Çıkan Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ'ın Gültepe Mahallesi'nde bir dairede yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan Özlem Ç. (23) ile oğlu Yusuf Ç. (4) alevleri görünce dışarıya çıkıp itfaiye ekiplerine bildirdi. Henüz nedeni bilinmeyen yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü. Olayda bazı vatandaşlar korkudan bayılırken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

"Şükür can kaybımız yok"

Görgü şahidi Hasan Siniroğlu, "Yangın çıktığında yeğenim ve yengem salonda oturuyorlarmış. Yeğenim görmüş yangının çıktığını, 'dumanlar geliyor' demiş. Yengem de panikle hemen odaya gidiyor. Yangının çıktığını görünce panikle bağırıyor 'yangın çıktı' diye. Şükür can kaybımız yok. Panik yapıp bayılan yaşlılar var. Yukarı ve alt dairelerde biraz hasar var gibi duruyor. Odalar bayağı kullanılmaz hale gelmiş. Bayağı bir hasar var" dedi. - ANKARA