Ankara'da alkollü çekici şoförü kaza yaptı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü çekici şoförü, seyir halindeki araca arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi'nde 06 EF 8016 plakalı çekici, seyir halindeki 42 AIZ 467 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, 06 CUY 168 plakalı araç da hasar gördü. İddialara göre, karaya karışan çekici şoförü K.D'nin alkollü olduğu belirlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken bir kişi hafif yaralandı. - ANKARA